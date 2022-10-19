Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eşi Beyza S. (23) ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) katil zanlısı Ö.S'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

- Kocaeli Emniyetinden açıklama

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında olayın, "Beyza S'nin polis merkezine şikayetçi olarak başvurularının dönüşünde meydana geldiği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Elim olayın meydana geldiği gün olan 18 Ekim ve 2022 yılı içerisinde maktullerin hiçbir emniyet birimimize müracaatları bulunmamaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce söz konusu olayla ilgili gerekli adli işlemlerin titizlikle devam ettirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Ö.S, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitmiş, apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonucu Ö.S. tabancayla eşine ve kayınpederine ateş etmiş, baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybetmişti.



