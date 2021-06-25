YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

25.06.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran Salı günü İzmit'teki bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen G.D, İ.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
GÜNCELLEME 3 - İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandıGÜNCELLEME 3 - İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
Anahtar Kelimeler:
İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:23
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Deva Eczanesi
Izmit
Cevher Eczanesi
Izmit
Güngör Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Sevtap Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.