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Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

31.05.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ve çeşitli markalarda kol saati çalınmasına ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen K.C.Y. ve S.A, İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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