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Kocaeli'de evinde saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalandı

06.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınanlar arasında öldürülen iş adamı Cahit Tatlı'nın gittiği spor salonundaki 2 eğitmen bulunuyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Servetiye Karşı Mahallesi'nde yaşayan iş adamı Cahit Tatlı'nın evde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler C. İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç. İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı ise Sekapark mevkisinde denizden çıkardı.

Şüpheliler C.İ. ve F.S'nin, Tatlı'nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı öğrenildi.

- Olay

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim'de telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Eve giden jandarma ekipleri, C.T'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Tatlı'ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

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