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Kocaeli'de evini kaçak muayenehaneye çevirerek "kadın doğum" hizmeti veren şüpheliye adli işlem

18.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de evini kaçak muayenehaneye çevirerek "kadın doğum" hizmeti veren şüpheliye adli işlem

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin bir odasını ruhsatsız kadın doğum muayenehanesine çevirerek hasta kabul ettiği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız kadın doğum muayenehanesi işletildiği bilgisi üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Apartman dairesinin bir odasını kadın doğum muayenehanesine dönüştürerek hizmet verdiği belirlenen Suriye uyruklu B.O. (59), jandarma ekiplerince yakalandı.

Dairede çok sayıda tıbbi malzeme, ilaç, kartvizit ve hasta kabul defteri ele geçirildi. Malzemeler, Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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