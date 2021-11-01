Kocaeli'de evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı çiftin evi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Arapçeşme Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üzerindeki ahşaptan yapılan çekme katta yaşayan Mustafa ve Satı Töngel (75) çiftinin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden yaşlı çift, hızla dışarı çıkarak yardım istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tüm evi saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmaları izlerken fenalaşan yaşlı çifte ambulansta müdahale edildi.
Mutfak tüpünden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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