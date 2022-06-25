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Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

25.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü.

R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

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