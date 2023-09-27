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Kocaeli'de feribot iskelesinde denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

27.09.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aracıyla birlikte feribota binmek için Eskihisar Feribot İskelesi'nde seyreden Bünyamin O. (50), idaresindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yolun devam ettiğini sanması üzerine kontrolden çıkarak denize düştü.

Olayı fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla denizden çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kocaeli Gebze güvenlik kamerası kaza

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