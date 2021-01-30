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Kocaeli'de firari hükümlü 17 kişi yakalandı

30.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de firari hükümlü 17 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, tehdit ve görevi kötüye kullanma suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Hükümlülerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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