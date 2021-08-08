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Kocaeli'de fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu

08.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'dan arkadaşıyla Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala Koyu'nda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı.

Aniden gelen şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Yılmaz, daha sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.

Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

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