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Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı

16.06.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin ambarına düşen işçi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir limanda demirli gemide çalışan Mehmet Fatih Kurt, henüz belirlenemeyen nedenle ambar bölümüne düştü.

Olay yerine gelen ekipler Kurt'u bir saatlik çalışmanın ardından ambardan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurt'un yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

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