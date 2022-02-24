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Kocaeli'de hastalar salgın sürecinde "internet polikliniği" hizmetini sevdi

24.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin "internet polikliniği" hizmetiyle hastalar, internet üzerinden aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerinden aldıkları randevuyla doktorlarla görüntülü görüşebiliyor - KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk: - "Daha çok psikiyatride yapılmak kaydıyla ayda 3-5 bin arasında online muayene yapıyoruz. Online muayenelerimizden hastalarımız da çok mutlu"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirdiği, hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesini sağlayan "internet polikliniği" hizmetinden ayda 3 ila 5 bin arasında kişi yararlanıyor.

Hizmet aracılığıyla aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi poliklinikleri, 2020 yılının nisan ayı başından bu yana internet üzerinden hasta kabulü yapıyor.

Sistem sayesinde telefonunda WhatsApp programı yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşüp muayene olabiliyor.

Salgında kısıtlamaların kaldırılmasıyla polikliniklerdeki hasta sayısı salgının ilk dönemlerine oranla artsa da bazı polikliniklerde vatandaşlar, internet polikliniğini tercih ediyor.

Zonguldak, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve İstanbul'dan da başvuruların yapıldığı hastanede, vatandaşlar hizmet sayesinde Kocaeli'ye gelmeden muayene olabiliyor.

- "Randevu almak için arayanlara online muayene hizmetini alternatif olarak sunuyoruz"

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19'un görüldüğü ilk dönemde hastanelerde yoğunluk görüldüğünü söyledi.

Cantürk, o tarihlerde hastanede gerekli tedbirleri aldıklarını ama aynı zamanda diğer hastaların da mağdur edilmemesi anlamında KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün talimatıyla birtakım projeler geliştirdiklerini aktararak, "Bunlardan biri de online muayeneydi. Fakat online muayene o tarihlerde mevzuatta yoktu. Devlette henüz faaliyete geçmemişti. O zaman SGK'yla temasa geçtik. Biz de olanca hızıyla online muayeneye karar verdik. Online muayeneyi öncelikli olarak rahat ulaşabilecek branşlarda, sonuç gösterecek postoperatif hastalar, ameliyat sonuçlarını danışacak hastalar, salgın dolayısıyla kanser hastalarının başvuruda karşılaşabilecekleri güçlükleri göz önüne alarak açtık." diye konuştu.

Hizmetin özellikle psikiyatri hastaları için verimli olduğunu dile getiren Cantürk, o dönemde "online muayene"de ciddi rakamlara ulaştıklarını ancak poliklinikler açılınca bazı hastaların yüz yüze muayeneye de yöneldiğini kaydetti.

Cantürk, randevu almak için arayanlara isterlerse "online muayene" hizmetini alternatif olarak sunduklarını kaydetti.

Salgının sürdüğünü ve bulaş riskinin arttığını gören hastaların bu uygulamaya yöneldiğini anlatan Cantürk, "Bunun sonucunda günlük hasta sayımız her geçen gün artış gösterdi. Yüz yüze muayenelerimiz devam ediyor ancak vatandaşa bu hizmeti hatırlattığımız zaman Düzce'den, Bolu'dan Yalova'dan gelecek hastalar online muayeneyi istiyor. Daha çok psikiyatride yapılmak kaydıyla ayda 3-5 bin arasında online muayene yapıyoruz. Online muayenelerimizden de hastalarımız çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Cantürk, bakanlığın geliştirdiği yeni yönetmelikle vatandaşlarda farkındalığın daha da artmasıyla online muayene talebin artacağına işaret ederek, "Bu da hastanedeki yükü azaltacağı gibi hastaların temasını azaltacak. Kovid-19'a karşı hastanelerdeki fiziki yükün azalması açısından bize avantaj sağlayacaktır." dedi.

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