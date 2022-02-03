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Kocaeli'de hırsızlıktan aranırken çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

03.02.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hırsızlıktan aranırken çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve yol kontrolü sırasında çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oluklu Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan E.P. (37) ve K.G'nin (23) Karamürsel polis bölgesinde 2 ayrı hırsızlık olayından arandığını tespit etti.

Ayrıca, araçta bulunan jeneratörün de Kızderbent Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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