Kocaeli'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi 1495 Sokak'ta bir geri dönüşüm firmasının hurda deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçiler için konut olarak kullanılan 4 konteyner ile depoda hasar oluştu.



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