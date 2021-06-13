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Kocaeli'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

13.06.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi 1495 Sokak'ta bir geri dönüşüm firmasının hurda deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçiler için konut olarak kullanılan 4 konteyner ile depoda hasar oluştu.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

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Izmit
Zeliha Eczanesi
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