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Kocaeli'de husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı

09.05.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalıştıkları sırada av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şahinler Mahallesi'nde Mehmet A. (53), tarlada çalıştığı sırada daha önce husumetli olduğu öğrenilen Serkan Akarsu'nun (45) yanına giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, yanındaki av tüfeğiyle Serkan ve eşi Gülseven Akarsu'ya (42) ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'de husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı

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