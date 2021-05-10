Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetli olduğu komşusu ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şahinler Mahallesi'nde dün gözaltına alınan Mehmet A'nın (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Çiftin cenazelerinin sabah saatlerinde Şahinler köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Şahinler Mahallesi'nde Mehmet A, dün evinin yanındaki tarlada çalıştığı sırada yanına gittiği, husumetli olduğu Serkan (45) ve eşi Gülseren Akarsu'yu (42) tartışma sırasında av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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