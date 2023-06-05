YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

05.06.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'taki tır parkında aralarında daha önce husumet bulunan kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Ç, Burak Y, Bedirhan G, Taner D. ile Umut Can Y. pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bedirhan G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de akrabalar arasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldüKocaeli’de akrabalar arasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldü
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Ahilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladıAhilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı kavga

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:22

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Başiskele eczanesi
Basiskele
Park eczanesi
Golcuk
Özge eczanesi
Dilovasi
Bariş eczanesi
Gebze
Esin eczanesi
Izmit
Yenikent eczanesi
Derince
Uygun eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.