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Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

16.07.2022 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Özbey Mahallesi'nde Mahmut Çelik'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 1 saatin ardından evde çıkan yangını söndürdü.

Ev sahibi Çelik'in yangın esnasında İstanbul'da olduğu öğrenilirken yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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