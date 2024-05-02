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Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA AA
02.05.2024 07:41
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 plakalı motosiklet, Ş.S. idaresindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarındaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza sonrası aracını bırakıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli motosiklet kamyonet kaza

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