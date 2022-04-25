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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

25.04.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmanyılmaz Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikameti Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde, Ramazan Yüksel idaresindeki 38 YT 042 plakalı otomobil ile Yakup Uysal idaresindeki 38 VV 337 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hatice Uysal, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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