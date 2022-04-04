Kocaeli'de ineği bağlamaya çalışırken düşerek başını zemine çarpan çiftçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başıboş ineği bağlamaya çalıştığı sırada düşerek başını zemine çarpan çiftçi hastanede hayatını kaybetti.

Uzunbey Mahallesi'nde başıboş ineğin evine doğru geldiğini gören çiftçi Mustafa Yetimaslan (74), komşularından birine ait olduğunu ve kaçmış olabileceğini düşündüğü hayvanı bir yere bağlamak istedi.

Bu sırada ineğin çarpmasıyla yere düşen Yetimaslan, başını zemine vurarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine ambulansla özel hastaneye kaldırılan Yetimaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 7 çocuk babası Yetimaslan'ın yaklaşık 2 ay önce eşini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybettiği öğrenildi.

Yetimaslan'ın cenazesi, Kartepe Uzunbey Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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