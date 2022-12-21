Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ve tutuksuz sanık A.İ.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu okudu. Buna göre sanık F.S'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Söz verilmesi üzerine, rapora saygı duyduğunu ifade eden F.S, diğer sanık C.İ'nin olayla ilişkisi olmadığını, kendisinin de Tatlı'yı öldürmeye gitmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden C.İ. ise "F.S'nin Cahit ile görüşeceğini bilmiyordum. F.S. benim tanıdığımdan farklı bir kişiliğe sahipmiş. Ben olayı kafede öğrendim, daha sonra gidip ifademi verdim. Tüm bildiklerimi anlattım. Bu sebeple tahliyemi talep ederim." dedi.

Önceki duruşmada adi kontrol şartıyla tahliye edilen A.İ.Ç. ise suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz A.İ.Ç'nin adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının, diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz A.İ.Ç'nin adli kontrol şartı hükümleri ile diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

OLAY

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim'de telefonda konuşan V.Y. çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Eve giden jandarma ekipleri, bu kişinin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Tatlı'ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen zanlılar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Ayrıca, C.İ. ve F.S'nin, Tatlı'nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı belirlenmişti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, F.S. ve A.İ.Ç. tutuklanmıştı. Sanıklardan A.İ.Ç, önceki duruşmada tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

