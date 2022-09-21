Kocaeli'de iş insanı Cahit Tatlı cinayetine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş insanı Cahit Tatlı'nın, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ve A.İ.Ç, iş insanı Tatlı'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan F.S, olayla ilgili pişmanlık duyduğunu belirterek, "C.İ. suçsuz, onun bu cinayetle alakası yok. Tahliyesini istiyorum." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden C.İ. de erkek arkadaşı F.S'nin sessiz sakin kişi olduğunu, işlediği cinayeti şaşkınlıkla karşıladığını dile getirerek, kendisinin ve A.İ.Ç'nin olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

A.İ.Ç. ise suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetinden sanık C.İ. ve F.S'nin tutukluluk hallerinin devamına, A.İ.Ç'nin ise tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık F.S'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor istenilmesine, F.S. ile C.İ'nin tutukluluk hallerinin devamına, A.İ.Ç'nin ise tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vererek duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

- Olay

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı Cahit Tatlı (49) ile 2 Ekim'de telefonda konuşan V.Y. çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirmişti.

Eve giden jandarma ekipleri, bu kişinin yerde hareketsiz yattığını görmüş, sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan Tatlı'nın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Tatlı'ya ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen zanlılar C.İ, Suriye uyruklu F.S. ile A.İ.Ç'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Ayrıca, C.İ. ve F.S'nin, Tatlı'nın gittiği spor salonunda eğitmenlik yaptığı belirlenmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, F.S. ve A.İ.Ç. tutuklanmıştı.

