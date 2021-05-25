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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

25.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinden bazı malzemelerin ve bilgisayarın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balçık Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Mahir Çiftçi, kapının açık olduğunu gördü. İş yerinde inceleme yapan Çiftçi, bazı malzemeler ile bilgisayarın çalındığını fark ederek jandarmaya haber verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapıyı kırıp hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin hafif ticari araçla iş yerine gelip kapıyı kırmaları, bazı malzemeleri alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Şüphelilerin daha sonra araçla yine iş yerine gelerek kapıyı kapattığı görülüyor.

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