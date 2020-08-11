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Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 11. Cadde'deki bir iş yerine gelen eski galerici Ali Ü, tabancayla ateş açtı.

Olayda iş yerinde bulunan M.M, A.D. ve A.K.D. yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen zanlı Ali Ü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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