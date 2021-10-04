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Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

04.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Şekerpınar, GOSB yolu Fatih Sultan Mehmet Caddesi Güzeller OSB kavşağında C.T. idaresindeki 41 P 4434 plakalı işçi servisi ile A.A. yönetimindeki 41 P 3879 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servis araçlarındaki 5 kadın işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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