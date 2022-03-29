Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbetmekten yargılanan 5 sanığa hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan biri 10 yıl, diğerleri 7 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar F.K, E.M, M.A, E.K. S.Ö. ve avukatlar hazır bulundu.

İşaret dili tercümanı eşliğinde ifadesi alınan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mağduru yaralamalarının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği, eylemin bütün halde "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Bu doğrultuda heyet, sanıklardan F.K'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "hakaret" ve "yağma" suçlarından toplam 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklardan E.K, E.M, S.Ö. ve M.A'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "hakaret" suçlarından 7 yıl 11'er ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, "yağma" suçundan E.K, E.M, S.Ö. ve M.A'nın beraatlerine karar verdi.

Gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri süre, aldıkları toplam ceza miktarı, kanun yollarında geçebilecek süre, infaz mevzuatındaki düzenlemeleri dikkate alan heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine hükmetti.

- Olay

Polis merkezine başvuran işitme engelli E.E, 22 Mart 2021'de tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darbedildiğini belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştu.

İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan F.K. ve beraberindekiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.



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