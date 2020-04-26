YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor

Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan işitme engelli vatandaşların taleplerini görüntülü çağrı aracılığıyla işaret dili yöntemi ile alıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor.

Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan işitme engelli vatandaşların taleplerini görüntülü çağrı aracılığıyla işaret dili yöntemi ile alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların market alışverişi “Geniş Ailem” projesi kapsamında belediye ekibi tarafından yapılıyor. İşitme engelli vatandaşların alışveriş talepleri ise görüntülü aramayla işaret dili tercümanlarınla alınıyor. Kocaeli’nde yaşayan işitme engelli vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden yararlanmak için belirlenen telefon hattını görüntülü arayabiliyor. Arama yapan işitme engelli vatandaşların çağrısına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli işaret dili tercümanı cevap veriyor. Telefona düşen her görüntülü aramaya cevap veren tercümana, işaret dili ile konuşan işitme engelli vatandaşlar rahatlıkla taleplerini bildirebilirken, ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar.
İşitme engelli vatandaşlara ambulans talebi, gıda ve hijyen paketi talebi, sokağa çıkma yasağı hakkında bilgi talebi, banka borcu erteleme ve banka işlemleri konusunda bilgi talebi, ücretsiz izine çıkarılan kişilerin haklarını öğrenme talebi gibi birçok konuda hizmet veriliyor.

Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:58
Öğle
13:03
İkindi
16:51
Akşam
19:58
Yatsı
21:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Deva Eczanesi
Izmit
Nur Eczanesi
Karamursel
Osmangazi Eczanesi
Darica
Çağın Eczanesi
Cayirova
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Selam Eczanesi
Izmit
Seçil Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.