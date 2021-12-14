YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de işitme engelliyi darbeden 5 sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'de işitme engelliyi darbeden 5 sanığın yargılanması sürüyor

14.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de işitme engelliyi darbeden 5 sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.K, E.M, M.A, E.K. S.Ö. ve avukatlar hazır bulundu, müşteki E.E. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

İşaret dili tercümanı eşliğinde ifadesi alınan müşteki E.E, sanıklardan F.K'nin kendisini darbedip SIM kartını zorla aldığını belirterek, bu sırada diğerlerinin müdahalede bulunmadığını anlattı.

Sanıklardan F.K. de işitme engelli olduğu için cezaevinde insanlarla anlaşamadığından sorun yaşadığını ifade ederek, psikolojisinin bozulduğunu, sadece duvara baktığını aktardı.

Duruşmada söz verilen diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının beklenmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar F.K, E.M, M.A, S.Ö. ve E.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret" suçlarından 23 yıl 3'er aydan 47'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

- Olay

Polis merkezine başvuran işitme engelli E.E, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştu.

İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan F.K. ve beraberindekiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
GÜNCELLEME - Kocaeli'de karısını silahla yaralayarak intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldüGÜNCELLEME - Kocaeli'de karısını silahla yaralayarak intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:00
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Anıtpark Eczanesi
Izmit
Bahar Eczanesi
Izmit
Emır Yusuf Eczanesi
Izmit
Yenıdogan Eczanesi
Izmit
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
İklim Eczanesi
Basiskele
Çagla Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.