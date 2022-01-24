YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de itfaiyeciden kar mesaisi nedeniyle düğününe gelemeyen arkadaşlarına sürpriz ziyaret

Kocaeli'de itfaiyeciden kar mesaisi nedeniyle düğününe gelemeyen arkadaşlarına sürpriz ziyaret

24.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de itfaiyeciden kar mesaisi nedeniyle düğününe gelemeyen arkadaşlarına sürpriz ziyaret

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de itfaiye personeli Batuhan Kara, karla mücadele çalışmaları nedeniyle düğününe katılamayan mesai arkadaşlarını gelin arabasıyla ziyaret ederek sürpriz yaptı.

İzmit ilçesinde düzenlenen törenle Nilüfer Daş ile hayatını birleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Kara, mesai arkadaşlarının düğününe katılamayacağını öğrenince harekete geçti.

Kentte dün akşam etkisini artıran kar yağışından kaynaklanan iş yoğunluğu nedeniyle düğününe katılamayan çalışma arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen Kara, gelin arabasıyla arkadaşlarının nöbet tuttuğu Kocaeli Fuarı mevkisindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gitti.

Kara ve eşini kar yağışı altında karşılayan itfaiyeciler, meşale yakarak çifte mutluluklar diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'de tarıma verilen destek çiftçilere "can suyu" olduKocaeli'de tarıma verilen destek çiftçilere "can suyu" oldu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.