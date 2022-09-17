Kocaeli'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomotiv parçaları üreten bir firmanın deposuna işçi kılığında giren kişilerin kabloları çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Eylül'de TOSB Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten bir firmanın şantiyesine, işçi kıyafetleri giymiş kişiler girdi.

Şüpheliler, şantiyedeki elektrik taşeron firmasına ait depoda bulunan kabloların bir kısmını dakikalar içerisinde şantiye girişinde bulunan panelvana yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, bazıları baret ve fosforlu yelek giyen yüzleri maskeli 5 şüphelinin depodan çaldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz