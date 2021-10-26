YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

26.10.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Gölcük ilçesinde tespit edilen bir iş yeri ve deposunda arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 148 bin boş makaron, içi tütün doldurulmuş 85 bin makaron, birer kilogramlık 120 paket TAPDK bandrolü bulunmayan kıyılmış tütün, 18 TAPDK bandrolü ile 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldıİzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:49
İkindi
15:43
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Derman Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Marmara Eczanesi
Izmit
Özlem Eczanesi
Izmit
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Basıskele Eczanesi
Basiskele
Doğa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.