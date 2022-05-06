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Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

06.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede devriye görevi sırasında 5 kişinin detektörle arama yaptığını tespit etti.

Ekiplerce suçüstü yakalanan zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

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