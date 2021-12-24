Kocaeli'de kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 520 kilogram etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, 26 kolide 104 bidonda 520 kilogram etil alkol ele geçirdi.

Konuyla ilgili 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.



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