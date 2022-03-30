Kocaeli'de kamyonun devrilen damperinden yola dökülen harç ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri manevra yapan kamyonun damperinden yola dökülen harç ulaşımda aksamaya neden oldu.

Cami Mahallesi Kaplan Caddesi'nde Yaşar T. idaresindeki 41 AFA 188 plakalı harç yüklü kamyonun damperi, geri manevra sırasında aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Yola dökülen harç nedeniyle ara cadde trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Caddedeki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.



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