YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kamyonun devrilen damperinden yola dökülen harç ulaşımı aksattı

Kocaeli'de kamyonun devrilen damperinden yola dökülen harç ulaşımı aksattı

30.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kamyonun devrilen damperinden yola dökülen harç ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri manevra yapan kamyonun damperinden yola dökülen harç ulaşımda aksamaya neden oldu.

Cami Mahallesi Kaplan Caddesi'nde Yaşar T. idaresindeki 41 AFA 188 plakalı harç yüklü kamyonun damperi, geri manevra sırasında aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Yola dökülen harç nedeniyle ara cadde trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Caddedeki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
GÜNCELLEME - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltıGÜNCELLEME - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
Kırıkkale'de "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları gönüllü muayene ettiKırıkkale'de "Genç Yeryüzü Doktorları" vatandaşları gönüllü muayene etti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Mart Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:41
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:29
Yatsı
20:50
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ödülü geri alınacak mı? Akademinin tepkisi gecikmedi

Ödülü geri alınacak mı? Akademinin tepkisi gecikmedi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.