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Kocaeli'de kar yağışı etkili oldu

20.03.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dün gün içinde aralıklarla görülen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Trafik polisleri ve jandarma, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Karayolları ekipleri, trafik polislerince yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapılması için uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent genelinde yolların kapanmaması için çalıştı.

İlçe kaymakamlıkları koordinesinde belediye, emniyet ve jandarma ekipleri ile gönüllüler de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Öte yandan, Kent Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan birçok kişinin de kar üstünde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince buradakilere çay ve salep ikramı yapıldı.

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kar yağışı polis Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
13:13
İkindi
16:37
Akşam
19:18
Yatsı
20:38
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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