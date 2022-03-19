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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

19.03.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gün içinde aralıklarla görülen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana aralıklı devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırarak yeniden başladı.

Karlı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik polisleri ve jandarma, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Karayolları ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent genelinde yolların kapanmaması için çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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