Kocaeli'de karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantısında alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilik tarafından yurt pansiyon gibi yerler belirlenecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte, geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilerek.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valilik tarafından karşılanacak.

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında, TCK'nin 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.