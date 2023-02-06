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Kocaeli'de karda yolda kalan araçlar kurtarıldı

06.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan karda yolda kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de karda yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışının ardından Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek isteyenler araçlarıyla yolda kaldı. Kış lastiği bulunmayan araçların yolda kalması üzerine dağ yoluna girişler kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan belediye ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak araçları bulundukları yerden kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uyarılarımıza rağmen maalesef yaz lastikleriyle Eriklitepe’ye çıkan sürücülerimiz yolda kalarak trafiğin durmasına neden olmuştur. Ekiplerimiz müdahale etmekte güçlük çekmekle beraber yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

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kar yağışı Kocaeli eriklitepe

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