Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de husumetli olduğu kardeşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanıklar Safiye ve Hamdi C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa C. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) aksaklık nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Tanık olarak dinlenilen sanığın oğlu Hamdi C, olaydan önce amcasıyla S.S. isimli kişi üzerinden kredi kullandıklarını söyledi.

Kredi karşılığında taşınmazının ipotek edildiğini öne süren Hamdi C, şöyle konuştu:

"Çektiğimiz krediyle bir taşınmaz satın aldık. Kredi, amcam tarafından ödeniyordu. Daha sonra bu taşınmazı sattık. Bunun üzerine babam amcamdan kredinin hemen kapatılmasını istedi. Amcam bu isteği yerine getirmedi. Amcam kredi taksitlerini düzenli ödüyordu. Olayın bu noktalara geleceğini hiç düşünmemiştim. Ölen amcam gerçekten bize çok yardımcı olan biriydi."

Duruşmada söz verilen sanığın eşi tanık Safiye C. de Ekim 2018'den beri ayrı yaşadıklarını söyledi.