Kocaeli'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yakup G. ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenilen tanık O.Ö, sanık ve maktulle bir dönem aynı apartmanda oturduklarını belirterek, maktulün, annesinin yanına gidip geldiğini anlattı.

O dönem maktulün yakınlarına kendisini sorduğunu öğrendiğini ifade eden O.Ö, "Onlardan telefon numarasını almış. Bana 'Görüşebilir miyiz?' diye mesaj attı. Konuşmak istemedim ama mesaj atmaya devam edince ben de kabul ettim. Bana boşanma aşamasında olduğunu ve babasının evinde kaldığını söyledi. Görüşmeye başladık. Aradan 4-5 ay geçti, eşiyle görüşmeye başladığını öğrenince konuşmayı kestim." diye konuştu.

Tanık O.Ö, Yakup G'nin kendisini arayarak eşiyle görüşmesini istemediğini söylediğini, Birgül G'nin ise farklı telefonlardan kendisini aramaya devam ettiğini öne sürerek, "Bunun üzerine Yakup G'yi aradım. 'Eşine sahip çık, beni aramasın sonra beni sorumlu tutuyorsunuz.' dedim. Bu görüşme olay günü yaşandı." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, haksız tahrik indirimiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, müdafi avukata savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Gölcük ilçesinde 21 Temmuz 2022'de, eşi Yakup G. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Birgül G. hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polise teslim olan koca, sevk edildiği adli makamca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yakup G'nin, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

