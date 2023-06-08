YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli'de karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

08.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yakup G. ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenilen tanık O.Ö, sanık ve maktulle bir dönem aynı apartmanda oturduklarını belirterek, maktulün, annesinin yanına gidip geldiğini anlattı.

O dönem maktulün yakınlarına kendisini sorduğunu öğrendiğini ifade eden O.Ö, "Onlardan telefon numarasını almış. Bana 'Görüşebilir miyiz?' diye mesaj attı. Konuşmak istemedim ama mesaj atmaya devam edince ben de kabul ettim. Bana boşanma aşamasında olduğunu ve babasının evinde kaldığını söyledi. Görüşmeye başladık. Aradan 4-5 ay geçti, eşiyle görüşmeye başladığını öğrenince konuşmayı kestim." diye konuştu.

Tanık O.Ö, Yakup G'nin kendisini arayarak eşiyle görüşmesini istemediğini söylediğini, Birgül G'nin ise farklı telefonlardan kendisini aramaya devam ettiğini öne sürerek, "Bunun üzerine Yakup G'yi aradım. 'Eşine sahip çık, beni aramasın sonra beni sorumlu tutuyorsunuz.' dedim. Bu görüşme olay günü yaşandı." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, haksız tahrik indirimiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, müdafi avukata savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Gölcük ilçesinde 21 Temmuz 2022'de, eşi Yakup G. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Birgül G. hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polise teslim olan koca, sevk edildiği adli makamca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yakup G'nin, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi Mimar Sinan Köprüsü restorasyonunda sona doğruTarihi Mimar Sinan Köprüsü restorasyonunda sona doğru
Simav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybettiSimav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Mersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandıMersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli Gölcük

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

İklim eczanesi
Basiskele
Saka eczanesi
Darica
Büşra eczanesi
Cayirova
Donanma eczanesi
Korfez
Pelin eczanesi
Golcuk
Pinar eczanesi
Derince
Kayra eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.