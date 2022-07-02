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Kocaeli'de kasasında çeyiz bulunan kamyonet alt geçitte sıkıştı

02.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kasasında çeyiz bulunan kamyonet alt geçitte sıkıştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kasasındaki yük nedeniyle alt geçitte sıkışan kamyonet itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İzmit'ten Başiskele yönüne giden Hakkı Ustaoğlu idaresindeki 41 AJE 106 plakalı çeyiz yüklü kamyonet, Sahil Mahallesi'ndeki alt geçitte sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alınırken, kamyonet zincir yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

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