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Kocaeli'de kayıp tersane işçisini öldürmekle suçlanan ev arkadaşları yakalandı

22.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin yaklaşık 3 ay önce iple boğarak öldürdükten sonra Bursa'nın Gemlik ilçesinde dereye attıklarını belirttiği işçinin cesedinin bulunması için çalışmalar sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan tersane işçisini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Karamürsel'de ikamet eden ve Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işçi olarak çalışan Selçuk Duman'dan (43) haber alamayan Zonguldak'taki ailesi, 7 Ağustos'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

Ekiplerce yapılan araştırma ve aramalarda Duman ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Duman'ın dosyası yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere oluşturulan özel ekip, Duman'ın ev arkadaşları E.A.K. (42), E.K. (33), O.B'yi (38) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgiye ulaşan ekipler, Duman'ın anlaşmazlık sonucu ev arkadaşları tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi.

Zonguldak, Kırıkkale ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda E.A.K, E.K, ve O.B'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca operasyonda 20'nin üzerinde altın sikke ele geçirilirken, şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

E.A.K, E.K, ve O.B. ise emniyetteki ifadelerinde, araba alım satımı nedeniyle yaşanan husumet sonucu araçta iple boğarak öldürdüklerini Duman'ın cesedini Bursa'nın Gemlik ilçesi girişindeki bir dereye attıklarını söyledi. Cinayet zanlıları, Gemlik'e götürülerek yer gösterme yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Duman'ın cesedinin bulunmasına yönelik polis ekiplerinin dere yatağı çevresinde başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

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