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Kocaeli’de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza kesildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çevreye pis koku yayarak vatandaşları rahatsız eden 2 fabrikaya toplamda 265 bin 599 TL idari para cezası uyguladı.Kartepe’de geçtiğimiz günlerde geniş bir alana yayılan ve belirli mahallelerinde hissedilen pis koku vatandaşları rahatsız etti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çevreye pis koku yayarak vatandaşları rahatsız eden 2 fabrikaya toplamda 265 bin 599 TL idari para cezası uyguladı.
Kartepe’de geçtiğimiz günlerde geniş bir alana yayılan ve belirli mahallelerinde hissedilen pis koku vatandaşları rahatsız etti. Gelen şikayetler üzerine Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme ve denetimler gerçekleştirdi. İnceleme sonrasında koku ve çevre kirliliğine neden olan kuruluşlar ekipler tarafından tespit edilerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçildi. Tespit sonrasında harekete geçen Çevre ve Şehircilik Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Kartepe Köseköy’de faaliyet gösteren 2 fabrikaya denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde tesis içi ve yakın çevresinde rüzgara bağlı olarak koku hissedildiği tespit edilmesin sonrasında iki fabrikaya toplamda 265 bin 599 TL idari para cezası uygulandı.
Çevreye karşı sanayi kuruluşlarını duyarlı olmaya davet eden “Herkes çevre kirliliğine hassasiyet göstermeli. Sanayi kuruluşlarımız da üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmalılar. Bu konuda yaptıkları çalışmalar ile çevreyi koruyan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun kontrol ve denetimlerimiz devam edecek” dedi.

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