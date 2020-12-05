Kocaeli'de köpeği ağaca astığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde köpeği ağaca astığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Kartepe Suadiye’de skandal olay" başlığıyla bir köpeğin ağaca asılmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Suadiye Mahallesi'nde köpeği ağaca astığı iddia edilen M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkında, "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatılan şüpheliye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 13. ve 14. maddelerince idari para cezası uygulandı.

