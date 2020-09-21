YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de korsan taşımacılık yapan araçlara ceza yağdı

Kocaeli’de korsan taşımacılık yapan araçlara ceza yağdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’de korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 14 araç, yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edildi.

Kocaeli’de korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 14 araç, yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edildi. Denetimlerde toplamda 34 araca cezai işlem uygulandı.
Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Kocaeli genelinde korsan servis ve P Plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler Kocaeli İl Trafik Emniyet ekipleri ile de koordineli çalışmaya devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim ekipleri ve Emniyet Trafik ekipleriyle birlikte İzmit ve Karamürsel ilçelerinde sabah saatlerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde 220 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler kapsamında 14 araç yetkisiz ve belgesiz çalıştıkları için 60 gün süreyle geçici olarak trafikten men edilerek toplamda 34 araca cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla anlık denetimleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:58
İkindi
16:24
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Beril Eczanesi
Basiskele
Mine Eczanesi
Gebze
Efe Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Golcuk
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.