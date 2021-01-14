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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

14.01.2021 08:35 | Son Güncelleme:
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Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1115 iş yeri denetlendi, 15 bin 760 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 1, maske takmayan 90, sosyal mesafe kuralına uymayan 31, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 66 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 5 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1129 araç kontrol edildi.

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