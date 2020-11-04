YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 09:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 263 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1506 iş yeri denetlendi, 24 bin 951 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 26, maske takmayan 225 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişi ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli de yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Ara eleman sıkıntısı meslek liseleri ile çözülmelidir”
Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Ara eleman sıkıntısı meslek liseleri ile çözülmelidir”
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Erdem Eczanesi
Derince
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Ege Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.