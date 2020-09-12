Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1977 iş yeri denetlenerek 21 bin 435 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 21, maske takmayan 240 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 34 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

