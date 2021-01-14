YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası

Kocaeli'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası

14.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan şüphelilere para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, içerideki 17 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için idari para cezası kesti. Ayrıca 17 kişiden 16'sı hakkında kumar oynadıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

İşletmede yapılan aramada çöp kutusunda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabanca sahibi ile kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Semanur Eczanesi
Izmit
İlkhayat Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde "Türkiye'm" şarkısını seslendirdi

Suriyeli görme engelli kardeşler bağlama eşliğinde "Türkiye'm" şarkısını seslendirdi

Darıca’da mevsimsel ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Darıca’da mevsimsel ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Musluklarını bile çaldılar, 200 yıldır durmadan akıyor

Musluklarını bile çaldılar, 200 yıldır durmadan akıyor

"Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı

"Türkiye'nin lojistik kapısı" İzmit Körfezi'nden taşınan yük, salgına rağmen arttı

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

İzmit Belediyesi 2020’de cadde ve sokakları sağlık çemberine aldı

İzmit Belediyesi 2020’de cadde ve sokakları sağlık çemberine aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.